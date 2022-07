Eigener Garten ist heute so wertvoll wie noch nie

Zum Jubiläum holte man sich Peter Filzmaier mit ins Boot, der statt knallharter Politanalysen einmal ein - im wahrsten Sinne des Wortes - Wald-und-Wiesen-Thema abfragen durfte. Denn dass die Umweltbewegung gerade in Niederösterreich aufblüht, ist kein Zufall. „Neun von zehn Bürgern haben einen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon“, so Filzmaier. Die eigene Grünoase werde zudem immer wichtiger: „Mehr als ein Drittel der Befragten gab an, seit Ausbruch der Pandemie nun öfter Zuflucht in der Natur zu suchen.“