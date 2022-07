Dieseldiebe donnerten mit Straßenwalze gegen Mauer

Die beiden hatten sich im April aufgemacht, den Opa in Tschechien zu besuchen. Auf dem Weg dorthin ging ihnen der Sprit aus. Mangels Geldreserven zapften die Jugendlichen die Dieseltanks abgestellter Bagger an. Mittels Universalschlüssel wurden die Abdeckhauben geöffnet. Zwischendurch fuhren sie eine illegal in Betrieb genommene Straßenwalze gegen eine Mauer. Nach geprellter Hotelzeche war dann Schluss. Urteil: sechs Monate bedingte Haft für den 19-Jährigen, gemeinnützige Arbeit für den 18-Jährigen.