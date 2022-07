„Prince Charming“-Kandidat Dominic Smith gestorben

Martin Angelo trauert um Dominic Smith

„Ich schreibe diesen Text mit Tränen in den Augen und es zerreißt mir das Herz, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden“, schrieb Angelo zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die beiden Freunde zeigt. „Keiner hat mich so verstanden wie du und ich glaube, dich hat keiner so verstanden wie ich, und das hat unsere Bindung so besonders gemacht.“