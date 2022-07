Alpinunfall in Zams: 74-jähriger Deutscher tot

Ein deutscher Alpinist (74) war am Dienstag gegen 8.20 Uhr in Begleitung eines 22-jährigen Deutschen von der Hanauerhütte (Bezirk Reutte) in Richtung Dremelspitze (Bezirk Zams) aufgebrochen. Zwei Hindernisse mussten auf ihrem Weg umklettert werden, wobei das erste kein Problem darstellte. Das zweite Hindernis wurden ihnen jedoch zum Verhängnis: In einer Rinne löste sich beim Umklettern etwa 100 Meter unterhalb der Dremelspitze Gestein, der 74-Jährige konnte sich nicht mehr halten. Er stürzte ca. 30 Meter über steiles Gelände ab. Der 74-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen und wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers ins Tal geflogen.