Top-Star Ruud im Video: Er brennt auf Kitzbühel

Noch knapp zwei Wochen bis zu den Generali Open in Kitzbühel. Der Top-Star ist schon motiviert. Er sei „so excited“, lässt Casper Ruud die „Krone“-Familie hier im Video wissen, endlich wieder in der Gamsstadt anzutreten. Wen wundert‘s - der norwegische Shootingstar hat als Titelverteidiger beste Erinnerungen an das Turnier im Vorjahr.