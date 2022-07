Wachauer Marille ist auch heuer wieder begehrt

Kleinerer Ertrag, aber gewohnt großartiger Geschmack - so fällt das erste Fazit der Marillen-Haupternte in der Wachau aus. Die Sorten der schätzungsweise 100.000 Bäume in der Welterbe-Region tragen heuer nämlich etwas weniger Früchte als in den vergangenen Jahren. Obstbauern wissen aber: „Es hätte noch viel schlimmer sein können.“ Wie berichtet, war es im Frühjahr zu Frost gekommen, dem viele Blüten zum Opfer fielen.