„Verhandlungen für 2. Pflegepaket müssen starten“

Einstiegsalter in die Pflege senken

Weiters wollen die beiden ÖVP-Politiker eine „echte Senkung des Einstiegsalters“ in den Pflegeberuf. Die derzeitige Ausgestaltung der Lehre sei eine Streckung der Ausbildung (analog der Jungen Pflege). „Das praktische Einstiegsalter bei derzeit 17 Jahren (im GUKG) wurde nicht gesenkt“, so Hattmannsdorfer und Wöginger. Die Pflegelehre ist bereits Bestandteil des Bundespflegepakets, sie wird es vorerst als Pilotprojekte in ganz Österreich geben.