Ist 1,7 Millionen € teure Sprachförderung wirksam?

Die haarsträubenden Zahlen kamen erstmals im Vorjahr ans Licht: An 20 der 37 öffentlichen Volksschulen hat jedes zweite Kind keine deutsche Muttersprache. Eine alarmierende Folge daraus ist, dass etwa im Schuljahr 2019/20 von 7769 Linzer Volksschülern 1309 den Status „außerordentlicher Schüler“ hatten. Heißt: Diese 17 Prozent der Schüler konnten aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse nur teilweise benotet werden. Und das, obwohl in der Stadt für die Sprachförderung in den städtischen Kindergärten jährlich viel Zeit und vor allem Geld – rund 1,7 Millionen Euro – investiert wird.