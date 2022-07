67.700 Kilometer flott in die Pedale getreten

Mehr als 50 Monate sind schon vergangen, nachdem Edwin Schmidt in Strebersdorf bei Lutzmannsburg losgefahren ist, um auf seinem vollbepackten Rad die Welt zu erkunden. Zuletzt hat er am Rande von Boliviens Millionenmetropole La Paz eine herausfordernde Aufgabe bewältigt. Der 56-Jährige schaffte es, bis auf mehr als 5000 Höhenmeter kraftstrotzend in die Pedale zu treten. Danach setzte er seine Fahrt zur Salzwüste Salar de Uyuni fort.