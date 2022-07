Deutsche Schüller positiv auf Corona getestet

Die deutsche Teamspielerin Lea Schüller ist bei der Europameisterschaft in England positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der DFB einen Tag vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien in London mit. „Die Angreiferin vom FC Bayern München verspürt nur leichte Symptome. Sie wurde umgehend isoliert“, hieß es in der Stellungnahme.