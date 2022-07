Lehrermangel: „Es braucht jetzt mehr Anreize“

Obwohl ein Quereinstieg dem Mangel in geringem Maße entgegenwirken könnte, kritisieren Lehrer- wie Elternvertreter diesen Lösungsansatz. „Ich bin skeptisch gegenüber Quereinsteigern, weil die Qualität darunter leidet. Das kann nicht die Lösung sein“, sagt Helmuth Schütz, Elternvertreter in Salzburg. Laut Schütz und Lehrervertreterin Christine Haslauer zeichnete sich der Mangel bereits seit über zehn Jahren ab. „Die Politik tut so als wäre das Problem plötzlich da, aber wir haben damals schon davor gewarnt“, kritisiert Haslauer.