Ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende

Der letzte Schultag in Salzburg: 64.024 Schüler bekommen am Freitag ihr langersehntes Zeugnis überreicht. Nach turbulenten Monaten ist das Schuljahr endlich vorüber. Während die größte Anzahl an Zeugnissen heute in Volksschulen verteilt wird (siehe Grafik), bekommt auch ein kleiner Teil der 610 aus der Ukraine geflüchteten Schüler eines überreicht. Die meisten von ihnen sind jedoch als außerordentliche Schüler gemeldet und erhalten lediglich eine sogenannte Schulbesuchsbestätigung.