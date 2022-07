Florence Pugh: „Warum habt ihr Angst vor Brüsten?“

„Respektiert alle Frauen“

Sie sei mit einer „starken, kurvigen“ Frau aufgewachsen und sei aufgezogen worden in dem Bewusstsein, „Kraft in den Falten unseres Körpers zu finden“ und „laut zu sagen, dass wir uns wohlfühlen“, so Pugh. Deshalb habe es schon immer als Mission in dieser Branche gesehen, „Fuck it and fuckt that“ zu sagen, „wenn jemand von meinem Körper erwartet, sich in das zu verwandeln, was man als heiß oder sexuell attraktiv empfindet“, erklärte sie weiter.