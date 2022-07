„Dieser Erfolg entschädigt für die schwarzen Tage“

Salzburgs Karate-Aushängeschild gewann bei den World Games in Birmingham (US) die Silbermedaille. Nach dem 1:0-Sieg im Kumite-Halbfinale (-68 kg) der Weltspiele gegen die Französin Alizee Agier war das Edelmetall bereits fix. Und trotz der Niederlage im Endkampf gegen Silvia Semeraro (It), gegen die sie bereits in der Gruppenphase verloren hatte, kannte die Freude der 29-Jährigen über Platz zwei keine Grenzen. „Ich kann es noch nicht realisieren. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können“, strahlte sie.