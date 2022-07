19-jähriger Rumäne in St. Kanzian verunfallt

Der 19-Jährige war gegen 4.30 Uhr auf der St. Kanzianer Straße L116 in Richtung St. Kanzian unterwegs, als er aufgrund von Sekundenschlafs rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen mehrere Straßenleitpflöcke, überschlug sich in weiterer Folge und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Das Auto kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Mit der Rettung wurde der verletzte Rumäne in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden!