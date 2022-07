Bischof Wilhelm Krautwaschl reist in die Ukraine

Zeichen der Solidarität

Mit einem Solidaritätsbesuch wolle man den Menschen in der Ukraine nun zeigen, dass man sie im Herzen trage und für sie bete. Zuerst werden Krautwaschl und Erzbischof Franz Lackner am Montag an der Vollversammlung der ukrainischen griechisch-katholischen Bischöfe im polnischen Przemysl teilnehmen und dann nach Lemberg reisen. Dort stehen unter anderem die Teilnahme an einer Göttlichen Liturgie und Besuche in kirchlichen Hilfseinrichtungen am Programm.