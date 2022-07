Nachfrage steigt: In der Karenz gut beraten

Vereinbarkeit, Wiedereinstieg, Weiterbildung: So vielfältig wie das Leben sind auch die Karenzmodelle. Seit rund zwei Jahren bietet die NÖ-Karenzberatung individuelle Unterstützung für Mitarbeiter und Betriebe an. Wie beim international agierenden Kinderfahrrad-Hersteller „woom“ mit Sitz in Klosterneuburg, wo seit 2021 etwa 20 Prozent der Mitarbeiter Karenzzeiten in Anspruch genommen haben.