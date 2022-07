Götschl: „Hirscher wird Blicke auf sich ziehen“

Renate Götschl im krone.tv-Interview: Die „Speed-Queen“ sinniert im Gespräch mit Michael Fally in ihrem Wohnort Spielberg am Grand-Prix-Wochenende über Max Verstappen, Geschwindigkeitsräusche auf der Ski-Piste und am Asphalt, Frauen in der Formel 1, die Streif für Frauen - und über Marcel Hirscher. „Er wird die Blicke auf sich ziehen“, meint Götschl, angesprochen auf Hirschers Ski-Firma und die Verpflichtung von Henrik Kristoffersen.