Kirsten Dunst heiratete heimlich Jesse Plemons

Plemons und Dunst haben die Söhne Ennis (4) und James Robert (1) zusammen. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set ihrer gemeinsamen Serie „Fargo“, in der sie ein Paar spielten. Doch in unserem Interview vor den Oscars machte Dunst klar, dass ihre Beziehung mit dem gebürtigen Kanadier erst 2016 begonnen hatte: „Wir haben uns damals angefreundet, sind aber erst ein Jahr später ein Paar geworden! Es gab keine Set-Romanze, alles war sehr professionell.“