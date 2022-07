Rekordspielerin-Status für Puntigam nicht wichtig

Die beiden hatten erst in der Vorbereitung auf die EURO in der Steiermark geheiratet. „Wir sind in einer Phase unserer Beziehung, wo wir sagen, wir wollen nicht unbedingt eine Fernbeziehung haben. Natürlich war das ein Thema“, so Puntigam. Köln wurde in der vergangenen Aufstiegssaison im deutschen Oberhaus Achter und will zukünftig noch Schritte nach vor machen. „Sie haben langfristig einen sehr ambitionierten Plan, das hat uns überzeugt.“