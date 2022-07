Wolf im Fadenkreuz, es wird wieder geprüft

Verwässerter Antrag wird von Opposition kritisiert

Die Regierung hat den Antrag abgeändert. Das Ergebnis: Jetzt wird geprüft, was man gesetzlich machen kann, sodass es im Einklang mit der EU ist. LA Markus Sint (Liste Fritz) gab sich fassungslos, dass nun schon wieder nur geprüft werde. LA Dominik „glühender Europäer“ Oberhofer (Neos) erinnert daran, dass auch die EU Gesetze ändert, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind. „Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum man nicht die schwarz-grüne Bundesregierung oder die EU-Parlamentarierin Barbara Thaler (VP) in die Pflicht nimmt“, kritisiert auch LA Georg Dornauer (SP) die Regierung. Sint wandte sich außerdem direkt an die Bauern. „Ich appelliere an die wirklichen Bauern. Überlegt euch, wen ihr wählt. Es nützt nichts, wenn ihr jedes Mal das gleiche Kreuzerl bei der ÖVP macht, und euch dann wundert, wenn hier nichts weiter geht“, befindet er sich schon im Wahlkampf.