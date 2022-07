Barbier drohte: „In Disco gibt es ein Blutbad!“

„Traumatisiert durch den Krieg“

Am Freitag musste sich der Syrer in Graz vor Gericht verantworten - gemeinsam mit zwei Kumpels, weil sie zu dritt auch mit einer gefundenen Bankomatkarte einkaufen gegangen waren. Und da war er dann sehr kleinlaut. „Ja, ich hab das so gesagt, aber ich war betrunken. Es tut mir sehr leid.“ Martin Meier, der Verteidiger des 24-Jährigen, betonte, dass sein Mandant durch den Syrienkrieg und die Flucht offenbar ein Trauma erlitten hat, das er nicht aufarbeiten konnte. „Deshalb flüchtete er sich in den Alkohol und die Drogen.“