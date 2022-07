„Ich werde immer alles auf dem Platz lassen“

Am Samstag die „Generalprobe“ gegen Schottlands Meister Celtic Glasgow (Samstag 18 Uhr), am Sonntag (13.30 Uhr) der Tag der offenen Tür - schon an diesem Wochenende geht es in Hütteldorf rund! Im Mittelpunkt steht bei Rapid Heimkehrer Guido Burgstaller. Nach acht Jahren im Ausland ist der Stürmer jetzt der „neue“ Leithammel, die absolute Identifikationsfigur bei Grün-Weiß. Die Vorfreude ist groß, die Erwartungshaltung noch größer. Die „Krone“ fragt nach…