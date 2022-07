Sex-Übergriff auf Wiener Schülerin: Festnahme!

Festnahme in Brigittenau

„Das Landeskriminalamt Wien ermittelte auf Hochdruck, sodass es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gelang, den mutmaßlichen Täter, einen 20-jährigen österreichischen Staatsbürger, auf offener Straße festzunehmen“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag. Die Festnahme erfolgte im Bezirk Brigittenau.