Ein alter Bekannter kehrt nach Österreich zurück

2010 kam Domoraud nach Österreich und wechselte zum FC Dornbirn. Kurz darauf ging es zum TSV Hartberg und ein weiteres Jahr später zum SV Mattersburg in die oberste Spielklasse. Sein Debüt in der Bundesliga feierte Domoraud am 16. Juli 2011 gegen den SC Wiener Neustadt. 2013 folgte dann der Wechsel zur Admira. In insgesamt 62 Bundesliga-Spielen gelangen ihm sieben Tore und sieben Assists.