„König Fußball“ sorgt für Absage des Heimweltcups

Die Spatzen pfiffen es bereits lange von den Dächern. Seit Dienstagnachmittag ist es auch offiziell fix: Der für 17. und 18. Dezember geplante Weltcup der Skicrosser in der Silvretta Montafon wird nicht stattfinden. „Der neue ÖSV-Rennsportleiter Markus Gutenbrunner hat mir in einem Telefonat mitgeteilt, dass der Skiverband als Veranstalter die Rennen an den Internationalen Skiverband zurückgibt“, erklärt Klaus Waldner, FIS-Renndirektor der Skicrosser.