Maturanten geben Politik ein schlechtes Zeugnis

Maturanten: Prüfungen waren „fair“ und „leicht“

„Trotz aller Umstände hat der Großteil der Schüler die Matura mit Bravour gemeistert“, sagt Linda Lorenzoni (19) von der Tourismusschule Klessheim. Auch an anderen Schulen zeigt sich ein ähnliches Bild. „Die Matura war fair gestaltet. Das zeigt sich daran, dass an meiner Schule jeder die Matura bestanden hat“, so Maldeghem, der seinen Abschluss im Gymnasium Ursulinen in der Stadt Salzburg machte. Auch für Maurus Mack (19) verlief die Reifeprüfung positiv. „Ich war während den Prüfungen sehr entspannt und fand es eigentlich sogar ziemlich leicht“, so Mack, der seinen Abschluss an der BHAK in Neumarkt machte.