„Es ist nahezu unrealistisch, sie zu gefährden“

Kein Wunschlos in der Champions League-Quali

Neben der nationalen Meisterschaft wollen sich die Grazer auch im ÖFB-Cup besser präsentieren als im Vorjahr (Achtelfinal-Out vs. Ried). Voller Fokus liegt aber vor allem auf der Champions League-Quali, wo man in der dritten Runde einsteigt. Dort warten große Kaliber des europäischen Fußballs - von Benfica über die Rangers bis hin zu Dynamo Kiew, die aufgrund der aktuellen politischen Lage schwer einzuschätzen sind. Mehr dazu sehen Sie im Gespräch zwischen Moderator Martin Grasl und dem Grazer Cheftrainer im Video!