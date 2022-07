Die kleine Botin macht immer Urlaub

Das gelingt mal besser, mal schlechter, aber in Summe bin ich so das ganze Jahr über sehr entspannt, indem ich die kleinen Dinge und Erholungsmomente annehme: Ein Picknick mit den Kindern, den Kaffee in Ruhe genießen oder 10 Minuten Yoga. Und wenn es dann wirklich in den Urlaub geht, genieße ich die örtliche Abwechslung zusätzlich. Gemäß dem Motto „der Weg ist das Ziel“ gelingt so der Familienurlaub recht gut. Die Kinder schaffen es bravourös, mit unerwarteten oder geänderten Bedingungen zurechtzukommen. Sie leben im Moment und geben uns damit eigentlich schon den Leitfaden: Annehmen, was ist, und bereits auf dem Weg das Beste aus der Situation mitnehmen.