Windböen: Heli konnte Unfallstelle nicht anfliegen

Auf den Glockner wollte eine Bergsteigergruppe aus Polen am Mittwoch, doch in etwa 3700 Meter Seehöhe rutschte ein 39-Jähriger auf einem Stein aus und schlug mit dem rechten Knie am Felsen auf. Weil er durch ein Seil gesichert war, stürzte er nicht ab. Doch die tiefe, stark blutende Wunde machte ein Weitergehen unmöglich.