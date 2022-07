Neumayer musste sogar eigenen Fans absagen

Der Lokalmatador kann sich am Center Court auf der STC-Anlage aber auf jede Menge Unterstützung verlassen. Auch heute werden wieder viele Freunde und Verwandte in den Volksgarten pilgern, sagte Neumayer. Und es hätten noch deutlich mehr sein können: „Es war nicht einfach an Tickets zu kommen, weil der Tag wieder ausverkauft ist. Deshalb musste ich einigen sogar absagen.“ Nach dem Einzel und einer ausreichenden Ruhepause geht es im Doppel mit Partner Oberleitner gegen Cuevas/Martinez (Uru/Ven) weiter.