Besserung nach U-Haft hielt nur einen Monat lang

Sie haben doch sicher auch dem Richter in Korneuburg erzählt, dass sie sich bessern werden“, fragte der Jugendrichter am Linzer Landesgericht eines der drei angeklagten Mädchen (15, 16 und 17 Jahre alt), die wegen mehrfachen Raubes in Wien und Linz, Diebstahls und Urkundenunterdrückung vor ihm Platz genommen hatten.