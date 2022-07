Corona bremst auch Blutspender in NÖ aus

Die Blutspende-Aktion bei der Feuerwehr in Biedermannsdorf, Bezirk Mödling, fand gestern nicht statt. Was auf den ersten Blick nicht als großer Aufreger wirkt, birgt aber, aufgrund des aktuellen Blutkonservenmangels im Land, doch Potenzial für eine Debatte. Denn aufgrund von Krankenständen, mehrheitlich wegen Covid-Infektionen, steht auch das heimische Blutspende-System an der Kippe.