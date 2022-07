Herzensmensch-Fest in Zellerndorf: Feiern Sie mit!

Vor genau einem Jahr startete die Kronen Zeitung in Niederösterreich gemeinsam mit der Plattform „Service Freiwillige“ die Aktion „Krone Herzensmensch“, um Vereine, Personen und Gemeinden ins Rampenlicht zu stellen, die durch ihr freiwilliges Engagement die Lebensqualität aller erhöhen. Die unzähligen Einsendungen haben gezeigt, welch breites Spektrum an freiwilliger Arbeit es in Niederösterreich gibt. Nachdem es coronabedingt nicht möglich war, die 16 Preisträgerinnen und Preisträger im NÖ Landhaus gebührend zu ehren, wollen wir das heuer nachholen und laden dazu nach Zellerndorf ins schöne Weinviertel ein.