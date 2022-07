200 Gäste feierten 75. Geburtstag der IV Tirol

Im Jahr 2019 betrug die Steuerleistung der Industrie rund 2,9 Milliarden Euro, wie aus einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria hervorgeht. Das ist die Hälfte des Jahresbudgets des Landes Tirol. Trotzdem werde die Bedeutung der Industrie hierzulande nicht immer und von allen ausreichend wahrgenommen, prangerte Tirols IV-Präsident Christoph Swarovski an: „Wir wünschen uns als Wirtschaftssektor mit dem höchsten Anteil an der Wertschöpfung in Tirol mehr Gehör und jene Anerkennung, die dem Stellenwert der Industrie gerecht wird.“ Gewürdigt wurde deren Bedeutung dann aber immerhin von Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (ÖVP), der in ihr unter anderem „eine zentrale Säule der Tiroler Wirtschaft, einen wichtigen Treiber für Technologie und Innovation, einen verlässlichen und sicheren Arbeitgeber und wichtigen Bewahrer des Wohlstandes“ sieht.