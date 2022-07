„Dank echter Freunde bin ich noch am Leben“

Auf Eriks Computer die rettende App aktiviert

IT-Spezialist Nico startet Eriks Rechner. „Dass ich für den PC kein Passwort hatte, war der erste Baustein zur Lebensrettung“, blickt Erik zurück. Ein Mail-Passwort ist die nächste Hürde, doch Nico schafft es, dieses zurückzusetzen. Via Google-Konto gelingt dann die Aktivierung der App „Find My Device“ (Finde mein Gerät). Plötzlich blinkt Eriks Handy am Bildschirm auf – am Serleskamm in rund 1700 Metern Seehöhe!