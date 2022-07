Fountas gelingt Hattrick im Duell der Ex-Rapidler

Es war ein spekakulärer MLS-Abend mit rot-weiß-rotem Anstrich. In einem 5:3-Torfest konnten sich die Gäste aus Washington gegen den vermeintlichen Favoriten als Sieger beweisen. Mann des Abends war dabei Taxi Fountas. Mit seinen Treffern in der 5., 8., und 51. Minute machte der Grieche alles klar, ehe eine Stunde um war. Seinem ehemaligen Teamkollegen Ercan Kara gelang in der 66. Minute zwar der Anschlusstreffer - Torres traf in der 57. Minute zwischenzeitlich zum 1:3 - dennoch war der Abend für die Hausherren gelaufen.