Rapids „Neuer“ auf den Spuren von Ercan Kara

Alles redet in Hütteldorf von Guido Burgstaller (trug vor der Pause die Kapitänsbinde), Ferdy Druijf und Ante Balic - Rapids neue Offensive rund um Marco Grüll. Aber jetzt stürmt auch Kriwak in die Auslage. Bereits im Winter kam der 1,98-Meter-Hüne ja als „Schnäppchen“ von Ostligist Sportklub, von der Statur und vom Werdegang der klassische Nachfolger für Ercan Kara. Einziger Unterschied zum heutigen Orlando-Legionär: Kriwak bekam mehr Zeit, ihn baute Rapid in der zweiten Mannschaft in Liga zwei, wo er immerhin acht Tore erzielte, ein halbes Jahr behutsam auf.