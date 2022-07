In diesen Trikots spielt die Austria 2022/23

„Unser Trikot. Unser Verein. Unsere Austria. Von den kleinsten in der U7 bis zu Braunöder, Galvao & Co., sowie die Frauen, Special Violets & eSportler: Alle Veilchen spielen in der neuen Saison im selben Dress. Alle Teams. Viele Gesichter. Ein Trikot. Unsere Austria“, so der Klub in einer Presseaussendung sowie auf sozialen Medien.