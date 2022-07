Spielberg: „Holländer-Quote bei 90 Prozent“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“ - mit „Krone“-Redakteur Alex Hofstetter. Im Mittelpunkt steht die Formel 1, die am kommenden Wochenende in Spielberg gastiert. Max Verstappen darf sich jedenfalls auf einige Fans freuen: „Es zelten jetzt schon die Leute auf dem Ring. Und die Holländer-Quote ist bei manchen Campingplätzen bei 90 Prozent“, so Hofstetter.