Seniorin in Völs von falscher Polizistin abgezockt

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht wieder eine Meldung über falsche Polizisten eingeht. Dieses Mal tappte eine 82-jährige Österreicherin in Völs in die Falle der Betrüger. Ein angeblicher Polizist meldete sich am Freitagabend telefonisch bei ihr und warnte sie, dass geplant sei, bei ihr einzubrechen. Dabei forderte er die Frau auf, Geld oder Wertgegenstände an eine Beamtin auszuhändigen.