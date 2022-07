Bei Rauferei gewürgt und gegen Kopf getreten

Opfer flüchtete vor Polizei

Nachdem der 32-Jährige von Polizisten mehrmals aufgefordert worden war, sich aufgrund seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung zu begeben, flüchtete dieser. Der Mann konnte kurz darauf an seiner Wohnadresse angetroffen werden, verweigerte aber weiterhin jegliche medizinische Abklärung. Im Laufe des Tages begab er sich aber dann doch in das LKH Bruck an der Mur, wo er, nachdem schwere Kopfverletzungen (mehrere Brüche) festgestellt worden waren, stationär aufgenommen wurde.