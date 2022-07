„Als Christ kann man ja nur Humanist sein“

Am Leben mit exakten Tagesabläufen und festen Ritualen hat Janisch jedoch rasch Gefallen gefunden. Vice versa hat das Stift vom umtriebigen Medienprofi profitiert, der das ehrwürdige Kloster nach Jahren negativer Schlagzeilen rund um den ehemaligen Abt Paulus Rappold mit segensreichen Inhalten vermarkten konnte. „Ich bin hier ein glücklicher Mensch. Die Zelle ist mein Lebens- und Arbeitsplatz, wo ich alles habe, was ich brauche“, lächelt Pater August, der am 6. Juli 1942 in St. Ruprecht an der Raab geboren und in einer bäuerlichen Familie mit sieben Kindern aufgewachsen ist. „Schon als 10-Jähriger habe ich die Berufung zum Priester gefühlt.“