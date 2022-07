Notfall: Frau prallte frontal gegen Baum

Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 69-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Pkw auf der Kainachtalstraße in Richtung Zwaring. Auf Höhe der Ortsausfahrt Kainach dürfte die Frau einen medizinischen Notfall erlitten haben, woraufhin sie mit ihrem Pkw links von der Fahrbahn abkam und in der Folge frontal gegen einen Baum prallte. Trotz der Bemühungen des Notarztes um das Leben der 69-Jährigen, verstarb diese noch an der Unfallstelle.