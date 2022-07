Nina Horowitz: Kandidaten sollen sich wohlfühlen

„Immer wieder spannend“

Wie verschmolzen ist sie bereits mit dem Format? „Wenn ich mir das nicht zugetraut hätte, dann hätte ich nicht gesagt, ich übernehme das, weil der Erwartungsdruck ja eh schon so groß war. Ja, man ist routinierter in den Arbeitsschritten, aber es ist noch keine Routine. Die soll es auch nie werden, weil sonst wirds langweilig. Es kann auch keine werden, weil die Menschen, die ich treffe, so unterschiedlich sind. Es ist immer wieder spannend und neu“, so Horowitz zur „Krone“.