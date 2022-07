NEOS-Rundumschlag gegen die ÖVP in Land und Bund

Der Tiroler NEOS-Landessprecher und Klubobmann Dominik Oberhofer ist am Samstag in einer Landesmitgliederversammlung der Oppositionspartei in Innsbruck zum Spitzenkandidaten für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September gewählt worden. Unmittelbar nach seiner Kür formulierte er einen klaren Machtanspruch: „Wir werden Teil der nächsten Regierung“. Zuvor hatte der NEOS-Frontmann in seiner Rede die regierende ÖVP heftig attackiert.