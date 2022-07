Diebe gefasst: E-Bikes ausgeborgt und gestohlen

Weitere Straftaten nachgewiesen

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Täter am selben Tag weitere ähnliche Taten in Sportgeschäften in Salzburg in Planung und mehrere Tausend Euro für weitere Ausleihungen bei sich hatten. Außerdem konnten den Tätern weitere Straftaten In Oberösterreich vom Juni 2022 mit derselben Vorgangsweise und einer Schadenshöhe von mehreren Zehntausend Euro nachgewiesen werden. Diese E-Bikes waren nach der Tat bereits nach Serbien verbracht und dort verkauft worden.