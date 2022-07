Mit der „Kärntner Krone“ gratis zur „Starnacht“

Nach zwei Jahren Pause wird im Juli in der Wörthersee-Ostbucht wieder Party gefeiert, wenn Veranstalter ip-media und die „Krone“ zur „Starnacht am Wörthersee“ laden. Bei der von Barbara Schöneberger und erstmals Hans Sigl moderierten Show am Samstag, 16. Juli, unter anderen dabei: Nik P., Paul Young, Michael Patrick Kelly, Vanessa Mai, Ross Antony, Marianne Rosenberg, Chris Steger, Ronja Forcher.