Barbara Meier: Wird es ein Bub oder ein Mädchen?

Wie schon in Schwangerschaft Nummer eins sei das Gewicht kein Thema für sie, erklärte Meier weiter. „Ich sehe die Schwangerschaft als Zeit, in der ich endlich mal nicht darauf achten muss. Ich habe meinem Körper so viel zugemutet, ich habe mich so oft zurückgenommen, habe viel, viel, viel Sport gemacht, wenig gegessen. Immer wenn ich viel gegessen hatte, musste ich auch viel Sport machen.“