Frauen-EM: Bundesliga-Trainer über unsere Chancen

Schon zum Auftakt wartet im ausverkauften Old Trafford Stadium gegen die als klarer Favorit ins Match gehenden Gastgeberinnen am Mittwoch ein absolutes Highlight. „Der Fußball hat schon oft bewiesen, dass man nicht Favorit sein muss, um Spiele zu gewinnen“, betonte WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger. Der Tiroler traut der Fuhrmann-Truppe trotz zweier „extrem hart zu knackender“ Gegner „viel“ zu. Geht es nach Peter Pacult, so hat das Auftaktspiel für den weiteren Turnierverlauf eine große Bedeutung. „Ich hoffe, dass sie gut in das Turnier starten, dann ist der Einzug in die K.o.-Phase möglich“, sagte der Klagenfurt-Coach.